Медведев оценил результаты выборов на Украине

«Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, — это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать», — сказал глава правительства, передает ТАСС.

Он отметил, что все предложения, которые были сделаны на встрече с экс-кандидатом в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко Виктором Медведчуком , применимы и к новым властям Украины.

«Было бы желание, что называется», — заключил премьер.

В марте Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой стороны обсудили транзит газа через Украину. На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.