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Медведев оценил результаты выборов на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о результатах выборов на Украине.
«Мы ничего не меняем в своей позиции. Дело не в том, кто победил, — это выбор украинского народа. А дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать», — сказал глава правительства, передает ТАСС.
Он отметил, что все предложения, которые были сделаны на встрече с экс-кандидатом в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, применимы и к новым властям Украины.
«Было бы желание, что называется», — заключил премьер.
В марте Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой стороны обсудили транзит газа через Украину. На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.
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Политика , Дмитрий Медведев , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , ИТАР-ТАСС
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