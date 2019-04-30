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В России предложили создать «список Бутиной» 

Lenta.ru + ещё 2 40 минут назад
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной». Об этом сообщают «Известия».
В документ будут вносить должностных лиц из США, которые имеют отношение к нарушению прав и свобод российских граждан. Как отмечают авторы инициативы, это поможет защитить россиян за рубежом и «отрезвить иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских».
Отец Марии Бутиной Валерий заявил изданию, что считает создание списка справедливым. Он подчеркнул, что его дочь осудили за то, что она россиянка. По его мнению, любой другой иностранец не получил бы такого срока.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , Госдума , США
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