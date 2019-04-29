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«Так и от Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет» 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал исчезновение Украины в связи с упрощением процесса выдачи жителям страны российских паспортов. Об этом сообщает РИА ФАН.
Жириновский заявил, что «и по старой схеме» в Россию из Украины перебрались более миллиона человек, еще два миллиона приезжают в РФ на заработки.
По словам политика, за последние три года за российским гражданством обратились 100 тысяч украинцев, а указ президента Путина еще увеличит поток желающих.
«Так и от Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет», — резюмировал Жириновский.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Жириновский , Владимир Путин , ЛДПР
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