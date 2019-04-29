«Так и от Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет»

Жириновский заявил, что «и по старой схеме» в Россию из Украины перебрались более миллиона человек, еще два миллиона приезжают в РФ на заработки.

По словам политика, за последние три года за российским гражданством обратились 100 тысяч украинцев, а указ президента Путина еще увеличит поток желающих.

«Так и от Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет», — резюмировал Жириновский.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.