Путин отметил значимость вклада фонда «Новые имена» в развитие культуры

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей юбилейного гала-концерта " Денис Мацуев представляет: "Новым именам" — 30 лет!" и отметил значимость вклада фонда в развитие российской культуры.

"Вот уже тридцать лет фонд "Новые имена", у истоков создания которого стояла Иветта Николаевна Воронова, выдающийся подвижник и творческий, увлечённый человек, вносит большой и в высшей степени востребованный вклад в развитие отечественной культуры", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент добавил, что благодаря плодотворной многогранной деятельности фонда молодые музыканты, художники, поэты имеют возможность заниматься искусством, совершенствовать своё мастерство, перенимать у авторитетных наставников ценный опыт и знания.

Путин также выразил радость по поводу того, что среди бывших стипендиатов, воспитанников фонда немало подлинных "звёзд", лауреатов престижных международных конкурсов и смотров, людей, которые добились колоссальных успехов и сегодня вдохновляют подрастающее поколение на новые свершения.