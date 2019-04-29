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Путин отметил значимость вклада фонда «Новые имена» в развитие культуры 

РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей юбилейного гала-концерта "Денис Мацуев представляет: "Новым именам" — 30 лет!" и отметил значимость вклада фонда в развитие российской культуры.
"Вот уже тридцать лет фонд "Новые имена", у истоков создания которого стояла Иветта Николаевна Воронова, выдающийся подвижник и творческий, увлечённый человек, вносит большой и в высшей степени востребованный вклад в развитие отечественной культуры", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент добавил, что благодаря плодотворной многогранной деятельности фонда молодые музыканты, художники, поэты имеют возможность заниматься искусством, совершенствовать своё мастерство, перенимать у авторитетных наставников ценный опыт и знания.
Путин также выразил радость по поводу того, что среди бывших стипендиатов, воспитанников фонда немало подлинных "звёзд", лауреатов престижных международных конкурсов и смотров, людей, которые добились колоссальных успехов и сегодня вдохновляют подрастающее поколение на новые свершения.
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Политика , Видео , Общество , Денис Мацуев , Владимир Путин
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