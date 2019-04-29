Кадыров рассказал внучатому племяннику о миссии рода

Мой дорогой внучок… Ты ещё совсем крохотный, но Всевышний, подаривший нам тебя, возложил на твои неокрепшие ещё плечи большую ответственность, — написал Кадыров.

Он также отметил, что представители рода Кадыровых всегда ставили своей целью служение Всевышнему и чеченскому народу.

Вся наша большая семья молится за тебя, чтобы ты быстро рос, хорошо учился, был всегда здоровым и бодрым… И главное — был достойным представителем рода Кадыровых, миссия которого во все времена состояла в служении Всевышнему и чеченскому народу, — подчеркнул глава Чечни.

Младенец, получивший имя Турпал-Эли, является правнуком первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова. Это первый ребёнок племянника Рамзана Кадырова, единственного сына его покойного брата Хамзата, — передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Рамзан Кадыров поздравил с Пасхой православных христиан. Глава Чечни отметил, что между мусульманами и христианами в республике царит мир и согласие.