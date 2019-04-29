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Кадыров рассказал внучатому племяннику о миссии рода 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на странице «ВКонтакте» видеозапись со своим двухмесячным внучатым племянником. Он держит младенца на руках. В тексте, приложенном к видео, Кадыров обращается к наследнику, говоря о возложенной на него ответственности.
Мой дорогой внучок… Ты ещё совсем крохотный, но Всевышний, подаривший нам тебя, возложил на твои неокрепшие ещё плечи большую ответственность, — написал Кадыров.
Он также отметил, что представители рода Кадыровых всегда ставили своей целью служение Всевышнему и чеченскому народу.
Вся наша большая семья молится за тебя, чтобы ты быстро рос, хорошо учился, был всегда здоровым и бодрым… И главное — был достойным представителем рода Кадыровых, миссия которого во все времена состояла в служении Всевышнему и чеченскому народу, — подчеркнул глава Чечни.
Младенец, получивший имя Турпал-Эли, является правнуком первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова. Это первый ребёнок племянника Рамзана Кадырова, единственного сына его покойного брата Хамзата, — передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Рамзан Кадыров поздравил с Пасхой православных христиан. Глава Чечни отметил, что между мусульманами и христианами в республике царит мир и согласие.
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Политика , Общество , Рамзан Кадыров , РИА Новости , Чеченская Республика
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