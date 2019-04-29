Экс-депутат Рады, украинский политолог и российский дипломат обсудили с НСН упрощение получения паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР.
Член Совфеда Алексей Пушков поспорил с заявлением избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии Украины «служить примером демократии для постсоветских стран». По мнению российского сенатора, Украина пока является не примером, а пугалом. Пушков посоветовал Зеленскому отдать под суд виновных в «резне в Одессе» и «обстрелах Донбасса», а также «запретить своих нацистов» прежде, чем говорить о миссии страны.
Зеленский приписал Украине «миссию быть примером демократии для пост-советских стран». Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает. Пока Украина это пугало, а не пример. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.
Своим заявлением о миссии Украины Зеленский прокомментировал решение российского президента Владимира Путина об упрощенном режиме получения паспортов РФ жителями Донбасса. Зеленский призвал Россию не тратить время зря, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ».
Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что указ Путина об упрощении получения жителями ДНР и ЛНР российского гражданства может существенно ухудшить перспективу отношений между Россией и Украиной.
«Будет изменена внешняя политика в отношении России. Будет битва — острие против острия, — направленная на отделение от России европейских регионов. Вот к чему может сейчас привести это очень опасное решение Путина, которое повлечет за собой эскалацию отношений между Россией и Украиной», — заявил НСН Олег Соскин.
Между тем, экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал НСН, что упрощение получения гражданства — это нормальная практика в современном мире.
«Это совершенно естественная в современном мире практика, которая должна существовать в современном мире в отношении всех цивилизованных стран. Перемещение людей по странам сейчас уже стало настолько нормальной, обычной практикой… Если мы хотим строить доброжелательные отношения с любой страной и вообще развивать отношения, политические, экономические, то какая может быть сложная процедура выдачи паспортов любой стране», — сказал он.
В свою очередь, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил в интервью НСН, что жители Донбасса ждали решения Владимира Путина уже много лет.
«Мы этого события настолько долго ждали, что даже не верили, что наконец-то это произойдет. Люди пять лет под обстрелами, сколько людей погибло. Все это из-за того, что люди хотели быть русскими. Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. Как мало кто», — заявил он.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил против особого статуса Донбасса и заявил, что не поддерживает амнистию для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.