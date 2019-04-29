Зеленский приписал Украине «миссию быть примером демократии для пост-советских стран». Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает. Пока Украина это пугало, а не пример. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.