Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача — объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Путин ранее в апреле подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов. Согласно указу, администрация президента должна разработать и представить до 1 июня 2019 года методику расчета показателей и ежегодно, до 1 марта, представлять президенту доклад о значениях показателей, а правительство должно разработать методики расчетов показателей до 2024 года включительно не позднее 1 июня 2019 года.
Орешкин объяснил, что существуют 15 показателей такой эффективности, и они, по его словам, должны быть "напрямую связанными с ценностями общества".
"Мы с администрацией президента довольно много времени потратили на их создание. Они, с одной стороны, должны быть однозначно измеримы, с другой стороны — не восприниматься регионами как нечто, заданное извне, а действительно быть напрямую связанными с ценностями общества. В первую очередь они должны отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики. Экономика — это инвестиции и рабочие места, качество жизни — это здравоохранение, образование, дороги, качество среды в самом широком смысле. Наконец, задача 15 индикаторов — объединять федеральные центр и регионы в достижении общих целей", — сказал Орешкин в интервью газете.
По его словам, в списке показателей есть как "абсолютно понятные" (объем инвестиций, рабочие места, бедность, продолжительность жизни), так и "новые сводные показатели — уровень образования, экология — здесь работа над методиками расчета продолжается, вернее, она на финальной стадии".
Р-Спорт: последние новости
Пушков ответил на слова Зеленского о российских паспортах для украинцев Жириновский показал, как Россия "разделит" Украину Эксперт объяснил смысл подарка Ким Чен Ына Путину
Комментарии2
Политика , Видео , Максим Орешкин , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эсминцы ВМС США пересекли Тайваньский пролив3
Яровая высмеяла «заклинания» Зеленского с соцсети591
«Из таких как Микелла вырастают Агилеры»82
Просто вранье: Зеленского «разоблачили» в России886
Посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео1
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Схватка кобры и варана попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение