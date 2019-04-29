Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин , не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача — объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".

Путин ранее в апреле подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов. Согласно указу, администрация президента должна разработать и представить до 1 июня 2019 года методику расчета показателей и ежегодно, до 1 марта, представлять президенту доклад о значениях показателей, а правительство должно разработать методики расчетов показателей до 2024 года включительно не позднее 1 июня 2019 года.

Орешкин объяснил, что существуют 15 показателей такой эффективности, и они, по его словам, должны быть "напрямую связанными с ценностями общества".

"Мы с администрацией президента довольно много времени потратили на их создание. Они, с одной стороны, должны быть однозначно измеримы, с другой стороны — не восприниматься регионами как нечто, заданное извне, а действительно быть напрямую связанными с ценностями общества. В первую очередь они должны отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики. Экономика — это инвестиции и рабочие места, качество жизни — это здравоохранение, образование, дороги, качество среды в самом широком смысле. Наконец, задача 15 индикаторов — объединять федеральные центр и регионы в достижении общих целей", — сказал Орешкин в интервью газете.

По его словам, в списке показателей есть как "абсолютно понятные" (объем инвестиций, рабочие места, бедность, продолжительность жизни), так и "новые сводные показатели — уровень образования, экология — здесь работа над методиками расчета продолжается, вернее, она на финальной стадии".