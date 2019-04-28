Британия разрабатывает новые меры против РФ и Китая

Британский кабинет министров озадачился новыми мерами по противостоянию враждебным государствам, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

Для начала предполагается пересмотреть правила, регламентирующие деятельность Палаты лордов (верхняя палата британского парламента), обязав ее членов раскрыть свои активы, связанные с Россией и Китаем.

Планируется также более активно выявлять иностранных шпионов, работающих в банках и других компаниях в Великобритании.

По данным издания, предполагается также упростить процесс выдворения из страны сотрудников иностранной разведки, даже находящихся в Великобритании на законных основаниях.

Особое внимание будет привлечено к сотрудникам китайской корпорации Huawei, которые задействованы в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G), так как не исключается их причастность к работе на разведку КНР.

Ранее специальное расследование, показало, что у семерых членов Палаты лордов есть деловые связи с Россией, а некоторые делали публичные заявления в поддержку Москвы. По мнению заместителя главы британского МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса пересмотр парламентских правил обеспечит «прозрачность политической системы» и поможет обезопасить страну от «гибридных атак» враждебных стран.