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Британия разрабатывает новые меры против РФ и Китая 

Рамблер 46 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Британский кабинет министров озадачился новыми мерами по противостоянию враждебным государствам, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.
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Для начала предполагается пересмотреть правила, регламентирующие деятельность Палаты лордов (верхняя палата британского парламента), обязав ее членов раскрыть свои активы, связанные с Россией и Китаем.
Планируется также более активно выявлять иностранных шпионов, работающих в банках и других компаниях в Великобритании.
По данным издания, предполагается также упростить процесс выдворения из страны сотрудников иностранной разведки, даже находящихся в Великобритании на законных основаниях.
Особое внимание будет привлечено к сотрудникам китайской корпорации Huawei, которые задействованы в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G), так как не исключается их причастность к работе на разведку КНР.
Ранее специальное расследование, показало, что у семерых членов Палаты лордов есть деловые связи с Россией, а некоторые делали публичные заявления в поддержку Москвы. По мнению заместителя главы британского МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса пересмотр парламентских правил обеспечит «прозрачность политической системы» и поможет обезопасить страну от «гибридных атак» враждебных стран.
Комментарии42
Политика , Китай
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