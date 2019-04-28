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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Ким Чен Ына 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.
«В расширенном формате, честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре он не является, кстати, главой государства, но де-факто является», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что северокорейский лидер осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, мешающие развитию отношений России и Северной Кореи.
«Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию», — отметил Песков, добавив, что глава КНДР производит впечатление опытного, образованного и очень сбалансированного лидера.
Напомним, 25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об особенностях имиджа лидера КНДР.
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Политика , Азия , Дмитрий Песков , Чен Ким , Владимир Путин , ООН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Владивосток , КНДР , Москва
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