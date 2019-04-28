В Крыму поделились ожиданиями от новой власти на Украине

"Порошенко был в Крыму (в феврале 2014 года накануне воссоединения полуострова с РФ — ред.), он же видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом, но не понял, а (избранного президента Владимира) Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России", — сказал Фикс.

По его словам, новая украинская власть должна официально признать, что Крым вернулся на свою историческую родину в Россию.

"Больше нам ничего не надо, а остальное у нас выстроится", — подчеркнул Фикс.

Вице-спикер уверен, что рано или поздно на Украине к власти придут прагматики, которые признают братские связи народов России и Украины.

"Признают, что надо выстраивать взаимоотношения между нашими странами сродни родным братьям в нормальной и дружной семье народов", — подчеркнул Фикс.