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В Крыму поделились ожиданиями от новой власти на Украине 

РИА Новости + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Новая власть на Украине должна политически признать Крым составной частью России и не повторять ошибок своих предшественников, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Порошенко был в Крыму (в феврале 2014 года накануне воссоединения полуострова с РФ — ред.), он же видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом, но не понял, а (избранного президента Владимира) Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России", — сказал Фикс.
По его словам, новая украинская власть должна официально признать, что Крым вернулся на свою историческую родину в Россию.
"Больше нам ничего не надо, а остальное у нас выстроится", — подчеркнул Фикс.
Вице-спикер уверен, что рано или поздно на Украине к власти придут прагматики, которые признают братские связи народов России и Украины.
"Признают, что надо выстраивать взаимоотношения между нашими странами сродни родным братьям в нормальной и дружной семье народов", — подчеркнул Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии
Политика , Украина , Ефим Фикс , ООН , РИА Новости , Владимир , Республика Крым
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