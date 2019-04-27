Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах

Владимир Путин заявил, что Москва думает о том, чтобы ввести упрощенное получение гражданства РФ не только для жителей районов Донбасса, но и для всех украинцев. Кроме того, он назвал «страшилками» все заявления о том, что реализация подписанного 24 апреля указа ударит по госбюджету страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве думают о том, чтобы предоставлять гражданство РФ по упрощенной системе всем украинцам, а не только гражданам непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Пекине.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке», — сказал он журналистам.

Помимо этого, глава государства назвал «страшилками» высказывания о том, что предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР ударит по бюджету России.

«Я думаю, что в обсуждении этой темы, прежде всего, особенно с точки зрения «страшилок» для российского бюджета, для наших бюджетников, вот эти «страшилки» вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе», — уверен российский лидер.

По его словам, это подписание указа не было спонтанным и «не принималось с кондачка».

«Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что расходы, связанные с предоставление гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд руб. Однако эти цифры не за год, а за несколько предстоящих лет.

«Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит», — убежден президент России.

При этом он отметил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены. Это касается «абсолютно всех социальных выплат», среди которых пенсия и ее повышение. Кроме того, он отметил, что исключена нагрузка на бюджет, в том числе, связанная «с какими-то сбоями возможными в будущем».

Говоря о пенсиях, он отметил, что средняя сумма этой соцвыплаты у украинцев в три раза меньше, чем у россиян.

«Поэтому, если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию, ну, дай Бог, в российских рублях это шесть тысяч», — считает Путин.

При этом он отметил, что «людей нужно поддержать», передает ТАСС.

«Если иметь ввиду, что люди еще живут под пулями, у них снаряды разрываются время от времени в огородах, то, я думаю, и наши пенсионеры, многие из которых еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью», — цитирует агентство российского лидера.

Президент России Владимир Путин подписал 24 апреля указ о получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР в упрощенном порядке. Такое решение, как отмечается в документе, глава страны принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

При этом рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ не превышает трех месяцев со дня подачи документов. В общем порядке этот процесс длится сроком до одного года.

Реакция со стороны Украины на подписание этого указа последовала незамедлительно. Так, действующий украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия таким образом вмешивается в дела соседнего государства.

«Указ Президента Российской Федерации о упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые живут на временно оккупированных участках Донецкой и Луганской областей, является еще одним вмешательством Российской Федерации во внутренние дела независимого государства. Это фактически подготовка Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава внутри Украины», — написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

«Вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. Это гуманитарная мера, прошу вас это понять», — отметил Небензя.

Он также сказал, что российская сторона не будет вмешиваться во внутренние дела соседней страны и не собирается заниматься «ползучей аннексией».

Небензя добавил, что украинские власти не дают жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР реализовывать свои базовые права. По его словам, указ Путина направлен на обеспечение социальной защиты тем гражданам, которые оказались.

«Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается», — заявил постпред.

По его словам, власти Украины не дают гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР реализовывать свои права. Этот указ, как отметил российский представитель, будет обеспечивать соцзащиту тем, кто оказался в «бедственных» условиях.