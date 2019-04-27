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Лукашенко обсудил с Путиным поставку некачественной нефти 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил с главой России Владимиром Путиным в Пекине о транзите некачественной российской нефти. Об этом сообщила глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова, передает РИА "Новости".
По ее словам, лидеру двух стран обсудили вопросы поставки некачественной нефти из России на белорусские НПЗ. Она отметила, что Путин пообещал расследовать причины появления некачественной нефти.
21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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