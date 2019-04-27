Всем украинцам: Путин решил упростить получение гражданства

Путин заявил о возможности предоставления гражданства в упрощенном порядке гражданам Украины

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке гражданам Украины», — сказал Путин на пресс-конференции.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 25 апреля в ходе пресс-конференции в ответ на негативную реакцию мирового сообщества на указ, он сказал, что Польша, Венгрия и Румыния используют аналогичную практику.