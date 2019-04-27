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«Он же Путин, он не спит»: Песков — о графике президента 

360tv.ru 59 минут назад
Пресс-секретарь Кремля лаконично прокомментировал напряженный график президента. За последние несколько дней Владимир Путин успел встретиться с Ким Чен Ыном и встретиться с Си Цзинь Пином, побывав в Чите, Владивостоке и Китае.
На вопрос журналистов, как президент все успевает, Дмитрий Песков ответил:
Он же Путин! Он не спит, он работает! — Дмитрий Песков.
Впрочем, на работу президента отсутствие сна не влияет, если верить представителю Кремля. Комментируя участие Путина в форуме «Один пояс — один путь», Песков назвал двусторонние встречи на полях мероприятия «достаточно прикладными, конкретными, своевременными».
Кроме того, Песков поделился планами Путина. Традиционная «Прямая линия», во время которой президент пообщается с жителями страны, состоится в ближайшие несколько месяцев.
«„Прямая линия“ будет летом», — сказал Дмитрий Песков журналистам.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Чен Ким , Владимир Путин , Владивосток , Китай , Чита
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