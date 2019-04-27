«Он же Путин, он не спит»: Песков — о графике президента

На вопрос журналистов, как президент все успевает, Дмитрий Песков ответил:

Он же Путин! Он не спит, он работает! — Дмитрий Песков.

Впрочем, на работу президента отсутствие сна не влияет, если верить представителю Кремля. Комментируя участие Путина в форуме «Один пояс — один путь», Песков назвал двусторонние встречи на полях мероприятия «достаточно прикладными, конкретными, своевременными».

Кроме того, Песков поделился планами Путина. Традиционная «Прямая линия», во время которой президент пообщается с жителями страны, состоится в ближайшие несколько месяцев.