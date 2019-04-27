Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили всю повестку международных вопросов 

ТАСС + ещё 9 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Пекине всю повестку международных вопросов, от Сирии до Венесуэлы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В двустороннем плане сверили часы по всем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международным, — сказал Песков. — Это была и Сирия, это была Венесуэла, и Ливия, в целом отношения к попыткам третьих стран в нарушении всего и вся незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах".
ТАСС: последние новости
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского Путин рассказал, что в последние дни спал по шесть часов в сутки Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье
Политика , Азия , Латинская Америка , Дмитрий Песков , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами18
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому2
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме41
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах103
Ребенок умер после катания с горки1
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украина В мире
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение