Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Пекине всю повестку международных вопросов, от Сирии до Венесуэлы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В двустороннем плане сверили часы по всем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международным, — сказал Песков. — Это была и Сирия, это была Венесуэла, и Ливия, в целом отношения к попыткам третьих стран в нарушении всего и вся незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах".