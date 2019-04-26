В МИДе обвинили США в шантаже Венесуэлы санкциями

МИДе России США обвинили в шантаже Венесуэлы санкциями и потребовали вернуться в международно-правовое поле. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, эта реакция стала ответом на действия США, которые ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.

В сообщении отметили, что Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать международным контактам Каракаса.

"По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе", — подчеркнули в министерстве.

Впервые санкции США против Венесуэлы были введены в марте 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись. Соединенные штаты в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний.