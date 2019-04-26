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В МИДе обвинили США в шантаже Венесуэлы санкциями 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В МИДе России США обвинили в шантаже Венесуэлы санкциями и потребовали вернуться в международно-правовое поле. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, эта реакция стала ответом на действия США, которые ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.
В сообщении отметили, что Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать международным контактам Каракаса.
"По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе", — подчеркнули в министерстве.
Впервые санкции США против Венесуэлы были введены в марте 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись. Соединенные штаты в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы.
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Политика , cанкции , МИД , Центральный банк России , Венесуэла , США
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