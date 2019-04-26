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Премьер Италии планирует обсудить с Путиным ситуацию в Ливии 

ТАСС 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь" намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Ливии. С такими словами глава итальянского правительства выступил в пятницу на пресс-конференции для итальянских журналистов в Пекине, передает агентство ANSA.
"Пока у нас не было возможности поговорить предметно о Ливии, но мы договорились сделать это завтра", — ответил Конте на вопрос о том, обсуждал ли он с российским лидером ситуацию в Ливии, где продолжаются военные столкновения между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
"Мы не поддерживаем никакого отдельного игрока ливийской политики, но убеждены, что военного решения этого кризиса быть не может", — сказал Конте. "Намерения Хафтара обьединить национальную территорию могут иметь определенную логику и смысл. Но необходимо руководствоваться исключительно интересами народа, который слишком давно страдает", — указал итальянский премьер и добавил, что Италия "не принимает ничью сторону — ни [главы ПНС] Фаиза Сараджа, ни Хафтара".
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Комментарии2
Политика , Владимир Путин , Италия , Ливия
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