Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь" намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Ливии. С такими словами глава итальянского правительства выступил в пятницу на пресс-конференции для итальянских журналистов в Пекине, передает агентство ANSA.
"Пока у нас не было возможности поговорить предметно о Ливии, но мы договорились сделать это завтра", — ответил Конте на вопрос о том, обсуждал ли он с российским лидером ситуацию в Ливии, где продолжаются военные столкновения между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
"Мы не поддерживаем никакого отдельного игрока ливийской политики, но убеждены, что военного решения этого кризиса быть не может", — сказал Конте. "Намерения Хафтара обьединить национальную территорию могут иметь определенную логику и смысл. Но необходимо руководствоваться исключительно интересами народа, который слишком давно страдает", — указал итальянский премьер и добавил, что Италия "не принимает ничью сторону — ни [главы ПНС] Фаиза Сараджа, ни Хафтара".