США отказали в визе консультанту генсека ООН от России, сообщил источник

Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН , доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому, сообщил источник в российских госструктурах.

Отмечается, что накануне эксперт должен был выступить на спецбрифинге в ООН с анализом доклада ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.

"Немотивированный отказ в выдаче визы, несмотря на строгое следование всем процессуальным предписаниям американской стороны при подаче документов, привел к срыву важного мероприятия на площадке ООН, в ходе которого достоянием широкой общественности могли стать факты, нелицеприятные для западной коалиции во главе с США", — говорится в сообщении.

ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в Думе 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество, "вероятно, хлор". Однако выводов о виновниках инцидента в этом докладе сделано не было.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.