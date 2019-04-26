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США отказали в визе консультанту генсека ООН от России, сообщил источник 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому, сообщил источник в российских госструктурах.
Отмечается, что накануне эксперт должен был выступить на спецбрифинге в ООН с анализом доклада ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
"Немотивированный отказ в выдаче визы, несмотря на строгое следование всем процессуальным предписаниям американской стороны при подаче документов, привел к срыву важного мероприятия на площадке ООН, в ходе которого достоянием широкой общественности могли стать факты, нелицеприятные для западной коалиции во главе с США", — говорится в сообщении.
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в Думе 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество, "вероятно, хлор". Однако выводов о виновниках инцидента в этом докладе сделано не было.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
В Минобороны отметили, что российские военные эксперты, побывавшие в Думе "буквально через несколько дней после происшествия", обратили особое внимание на многочисленные противоречия и нестыковки в документе. Это свидетельствует о постановочном характере инцидента с целью провокации против законно избранного правительства Сирии.
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Политика , Министерство обороны , МИД , ОЗХО , ООН , Госдума , США
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