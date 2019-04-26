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МИД назвал приговор Бутиной «позорным пятном на судебной системе США» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ, говорится в комментарии МИД РФ.
В пятницу суд в Вашингтоне приговорил Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела за решеткой.
"Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное. С момента задержания указывали на то, что надвинутые против нее обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути. Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жесткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма", — говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что этот "приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ".
Бутина находится под стражей с июля 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.
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