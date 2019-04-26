МИД назвал приговор Бутиной «позорным пятном на судебной системе США»

Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США , которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ, говорится в комментарии МИД РФ

В пятницу суд в Вашингтоне приговорил Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела за решеткой.

"Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное. С момента задержания указывали на то, что надвинутые против нее обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути. Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жесткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма", — говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что этот "приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ".