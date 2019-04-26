Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.

"Мне кажется, это абсолютно правильно, потому что может не быть времени для написания докторской диссертации. Я, например, поэтому и не стал писать. Хотя абсолютное большинство моих коллег — они люди остепененные, доктора наук, а я вот всего-навсего кандидат", — сказал Медведев на выездном совещании о развитии кадрового потенциала в сфере науки в Московском физико-техническом институте в пятницу.

"Но я считаю, что нужно заниматься своим делом", — добавил он.

Так премьер-министр прокомментировал предложение разрешить защиту докторской диссертации по автореферату в случае, если на степень подает уже признанный в научном сообществе ученый, у которого нет столько свободного времени, сколько необходимо потратить на написание "огромного тома".

"Как только речь встает о включении в какой-то экспертный совет, попадание в Академию наук, то без этого никуда. То есть это такая формальность, которую обязательно нужно сделать, это уже не обычный небольшой том кандидатской, докторские привлекают внимание", — пояснила завлабораторией постгеномных исследований Института молекулярной биологии Энгельгардта РАН Анна Кудрявцева.

Премьер согласился, что такая проблема существует.

"Для состоявшегося ученого, причем молодого (ему может до 30 лет быть) тем не менее (сохраняется — ред.) необходимость обязательно написать толстый фолиант, который представить и сказать: "Ну, вот он теперь доктор наук — с ним можно разговаривать", — сказал Медведев.

"Это подчас ненужная история или трудно исполнимая, и в этом плане нам какие-то нужно все-таки вернуть ранее существовавшие возможности для признанных ученых такого рода работы готовить", — отметил он.

В целом Медведев высказался за возврату аспирантуре ее истинного смысла, так как, по его мнению она должна быть частью научной работы, а не образования.

"Нам нужно, конечно, вернуть всему истинный смысл: обучение в аспирантуре должно наконец вернуться к научной деятельности и, действительно, результатом должна быть специальная квалификационная работа", — сказал премьер.

Он отметил, что образованием надо заниматься в период учебы в университете, которая заканчивается получением диплома. "Все остальное, что за этими рамками, это, конечно, уже наука", — сказал премьер.