Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров пытается решить проблему отсутствия Интернета на Чукотке. По его словам, в настоящий момент разрабатывается предложение о проведении в регион оптоволокна.
Премьер сказал это во время посещения института арктических технологий МФТИ, передаёт ТАСС. Сотрудники учебного заведения рассказали ему о последних разработках, позволивших обеспечить Сетью корабли, идущие по Северному морскому пути.
Политик попросил учёных обсудить с правительством возможность использования этих технологий для обеспечения высокоскоростной связи на Чукотке.
Подскажите министерству ваши возможности, — подчеркнул он.
Также Медведев осмотрел макет арктической атомной станции и послушал о технологиях удешевления производства электроэнергии в Арктике. Такие системы смогут снизить затраты на электричество на 30-40% и окупаются за семь-восемь лет.
Глава кабмина отметил, что можно обсудить применение этой разработки в и других регионах.
Ранее News.ru писал, что Медведев поручил Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос об оказании универсальных услуг связи жителям Крыма. Кроме того, Минкомсвязи поручено внести в правительство проект изменений в закон «О связи».