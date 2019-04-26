Медведев хочет провести Интернет на Чукотку

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров пытается решить проблему отсутствия Интернета на Чукотке. По его словам, в настоящий момент разрабатывается предложение о проведении в регион оптоволокна.

Премьер сказал это во время посещения института арктических технологий МФТИ, передаёт ТАСС. Сотрудники учебного заведения рассказали ему о последних разработках, позволивших обеспечить Сетью корабли, идущие по Северному морскому пути.

Политик попросил учёных обсудить с правительством возможность использования этих технологий для обеспечения высокоскоростной связи на Чукотке.

Подскажите министерству ваши возможности, — подчеркнул он.

Также Медведев осмотрел макет арктической атомной станции и послушал о технологиях удешевления производства электроэнергии в Арктике. Такие системы смогут снизить затраты на электричество на 30-40% и окупаются за семь-восемь лет.

Глава кабмина отметил, что можно обсудить применение этой разработки в и других регионах.