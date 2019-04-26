Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп, комментируя прошедшую 25 апреля во Владивостоке встречу президента России и председателя Горсовета КНДР Ким Чен Ына, заявил, что все страны должны отказаться от ядерного оружия. Эти слова сказаны на фоне заявления Путина о готовности помогать в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него»,

— заключил Трамп, передает ТАСС.

Идеи полного уничтожения ядерного оружия высказывались в свое время и президентом США Рональдом Рейганом . Он заявлял, что его мечта — полное «исчезновение ядерного оружия с лица Земли». Эти желания не воплотились в жизнь, но привели к подписанию ряда договоров с СССР о значительном сокращении ядерных арсеналов.

Трамп также ранее заявил, что намерен заключить «большое» ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Высокопоставленный чиновник в администрации президента подчеркнул, что глава США хотел бы включить Россию и Китай в новый договор по контролю над вооружениями. Предполагается, что документ будет касаться всех «вооружений, боеголовок и ракет».

Источник добавил, что Белый дом нацелен как можно скорее найти время в календаре президента США для обсуждения нового ядерного соглашения, которым Трамп намерен заменить договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вашингтон в начале текущего года заявил о выходе из ДРСМД, обвинив в его нарушении Россию. Вместе с тем эксперты считают, что истинной целью выхода является включение в орбиту действия договора Китай. США опасаются наращивания ядерного оружия Пекином. Правда, его запасы значительно ниже тех, что предусмотрено иметь по договору РСМД.

После выхода США из ДРСМД единственным документом, сдерживающим гонку вооружений, остается договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Его действие истекает в 2021 году, и госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил о возможности его продления на пять лет, однако, по его мнению, необходимо выработать приемлемый вариант.

«Мы в самом начале обсуждения о продлении договора. Если мы сможем договориться как надо, если мы сможем гарантировать, что он подходит на 2021 год и дальше, то президент Трамп сказал ясно, что, если мы сможем выработать хорошее надежное соглашение о контроле над вооружениями, мы должны получить его», — сказал он.

По его словам, в отличие от ситуации с ДРСМД, СНВ-3 «по большей части соблюдается».

Правда, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном находится под вопросом.

Данное заявление глава российского МИДа сделал во время выступления на открытии Московской международной конференции по безопасности. Он отметил, что неясность перспектив СНВ ставит под угрозу существование Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Нет ясности относительно перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, в силу отказа Вашингтона от присоединения к Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, под вопросом оказалась судьба и этого документа, все это может поставить под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия», — сказал Лавров.

Стоит отметить, что недавние шаги США в сфере ядерной безопасности не способствуют диалогу. Пентагон недавно засекретил оценку качества по безопасности, сохранности и контролю ядерного оружия. Американское военное ведомство также перестало публиковать основной график запланированных испытаний противовоздушной обороны. Кроме того, военно-морской флот закрыл от общественности отчеты об авариях, в то время как безопасность пилотов является серьезной проблемой для военнослужащих и конгресса США, пишет Defense One.

Подобные попытки повысить секретность неприемлемы и не работают на укрепление национальной безопасности США, поясняет издание. В большинстве случаев руководство Пентагона и администрация Трампа стремится отменить нормы прозрачности, которые действовали с середины XX века, заключает автор статьи.