Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах

В своем Facebook Захарова отметила, что Порошенко «захлебнулся от возмущения».

Вместе с тем, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, на Украине только что завершились президентские выборы, на которых Порошенко назвал своим главным оппонентом президента России Владимира Путина . Этому были посвящены плакаты, предвыборные слоганы и выступления Порошенко.

«Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину. Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли», — заключила Захарова.

Ранее Порошенко заявил, что Москва «перешла красные линии», «открыто и нагло» торпедирует мирный процесс в регионе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции в отношении России из-за упрощенной выдачи российских паспортов жителям Донбасса должны быть экономическими.

Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.