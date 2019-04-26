Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В своем Facebook Захарова отметила, что Порошенко «захлебнулся от возмущения».
Вместе с тем, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, на Украине только что завершились президентские выборы, на которых Порошенко назвал своим главным оппонентом президента России Владимира Путина. Этому были посвящены плакаты, предвыборные слоганы и выступления Порошенко.
«Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину. Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли», — заключила Захарова.
Ранее Порошенко заявил, что Москва «перешла красные линии», «открыто и нагло» торпедирует мирный процесс в регионе.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции в отношении России из-за упрощенной выдачи российских паспортов жителям Донбасса должны быть экономическими.
Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москва пообещала защиту получившим российское гражданство жителям Донбасса Стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет Трамп похвалил Путина за заявления по КНДР
Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов49
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор64
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России362
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России75
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение