Москва предельно внимательно фиксирует и изучает сигналы, поступающие со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Речь, в том числе, идёт и об информации о возможном трехстороннем соглашении по ядерному разоружению с участием Китая.
При этом дипломат отметил, что Россия готова обсуждать с Вашингтоном новые разоруженческие договорённости, если американская сторона представит конкретные предложения, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты хотят избавиться от ядерного оружия. По его словам, от смертоносных вооружений должны отказаться и все другие страны, обладающие им.