Президент России Владимир Путин удостоил звания Героя Труда актера, артиста Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Василия Ланового за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Как сообщает пресс-службе Кремля, соответствующий указ глава государства подписал апреля 2019 года.
Согласно этому документу, звание Героя Труда также присвоено писателю, председателю правления Адыгейского регионального отделения Союза писателей России Исхаку Машбашеву, руководителю направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлота" Сергею Антонову (Приморской край), дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольге Бочкаревой, а также советнику гендиректора завода "Красное Сормово" Николаю Жаркову.
Традиционно глава государства вручает золотые медали Героя Труда в преддверии 1 мая в Кремле.