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Вучич пожелал благополучия и удачи «братскому русскому народу» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели встречу в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине, в ходе которой сербский лидер пожелал «благополучия и удачи братскому русскому народу».
«Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе», — цитирует ТАСС Путина.
Он вспомнил свой январский визит в Белград, заметив, что он способствовал активизации двусторонних связей.
«У нас развиваются отношения в такой чувствительной сфере как ВТС, военное взаимодействие», — добавил Путин.
В свою очередь, Вучич подчеркнул, что Сербия считает визит Путина историческим.
«Этот визит был визитом с душой, потому что он тронул душу всех граждан Сербии», — указал он.
Сербский президент поблагодарил Путина за поддержку со стороны России, в том числе в вопросе сохранения её территориальной целостности и суверенитета.
Он также пожелал «радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи братскому русскому народу».
Ранее в МИД Сербии заявляли, что страна никогда не будет вводить санкции против России, несмотря на сильное давление на Белград.
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Политика , В мире , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Сербия
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