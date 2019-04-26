В Совфеде назвали уход Быстрицкой огромной потерей для мировой культуры

Первый замглавы комитата Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова считает уход Элины Быстрицкой огромной потерей для российской и мировой культуры, актрису любили и знали и в стране, и за рубежом.

Быстрицкая скончалась в пятницу на 92 году жизни.

"Я считаю, что это огромная потеря для российской и мировой культуры. Это величайшая актриса, человек-легенда, ее творчество знали и любили в России и за рубежом", — сказала Гумерова РИА Новости в пятницу.

Она отметила, что очень интересен путь Быстрицкой к актерской профессии — сначала она хотела получить медицинское образование, затем филологическое. "И только потом, по зову сердца, онf пришла в актерскую среду", — сказала парламентарий.

Среди ролей Быстрицкой Гумерова выделила роль Аксиньи в киноповести "Тихий Дон". По ее мнению, образ Быстрицкой был близок и понятен многим зрителям.

"Хочется выразить слова глубочайшего соболезнования близким и родным актрисы, разделить горечь утраты с ее поклонниками", — сказала законодатель.

По мнению сенатора Валерия Рязанского, прекрасная артистическая жизнь Быстрицкой вызывает только восхищение. "Для меня это идеал женственности", — сказал парламентарий РИА Новости в пятницу. Он также выделил роль Быстрицкой в "Тихом Доне", назвал ее ключевой в актерской биографии.