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В Совфеде назвали уход Быстрицкой огромной потерей для мировой культуры 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый замглавы комитата Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова считает уход Элины Быстрицкой огромной потерей для российской и мировой культуры, актрису любили и знали и в стране, и за рубежом.
Быстрицкая скончалась в пятницу на 92 году жизни.
"Я считаю, что это огромная потеря для российской и мировой культуры. Это величайшая актриса, человек-легенда, ее творчество знали и любили в России и за рубежом", — сказала Гумерова РИА Новости в пятницу.
Она отметила, что очень интересен путь Быстрицкой к актерской профессии — сначала она хотела получить медицинское образование, затем филологическое. "И только потом, по зову сердца, онf пришла в актерскую среду", — сказала парламентарий.
Среди ролей Быстрицкой Гумерова выделила роль Аксиньи в киноповести "Тихий Дон". По ее мнению, образ Быстрицкой был близок и понятен многим зрителям.
"Хочется выразить слова глубочайшего соболезнования близким и родным актрисы, разделить горечь утраты с ее поклонниками", — сказала законодатель.
По мнению сенатора Валерия Рязанского, прекрасная артистическая жизнь Быстрицкой вызывает только восхищение. "Для меня это идеал женственности", — сказал парламентарий РИА Новости в пятницу. Он также выделил роль Быстрицкой в "Тихом Доне", назвал ее ключевой в актерской биографии.
"Мы должны сказать ей добрые слова, провожая в последний путь, и поблагодарить за тот вклад, который Быстрицкая внесла в российскую культуру, театр, кино", — заключил Рязанский.
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Политика , Общество , Элина Быстрицкая , Совет Федерации , РИА Новости
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