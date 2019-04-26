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Путин: Севастополь по праву гордится своей героической историей 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международной конференции, посвященной 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Легендарный, овеянный ратной славой многих поколений русского воинства Севастополь по праву гордится своей героической историей, замечательными патриотическими, культурными, духовными традициями. Конечно, особые, незабываемые страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной — беспримерной обороной города-крепости, изгнанием врага с крымской земли", — говорится в телеграмме.
Глава государства напомнил, что солдаты и офицеры Красной Армии сражались за каждую улицу и дом, не щадя своих жизней и проявляя мужество, отвагу и стойкость.
"Наш общий нравственный долг — беречь память о подвиге героев, защищать историческую правду, окружать заботой и вниманием ветеранов, людей старшего поколения, чью судьбу опалила война", — подчеркнул он.
Путин отметил важность того, что конференция содействует этим целям, патриотическому воспитанию молодежи, а также способствует тому, что у Севастополя и Крыма появляются новые друзья и партнеры.
Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя их значительные силы. Оккупация города длилась почти два года.
Город освободили 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Республика Крым , Севастополь
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