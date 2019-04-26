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Путин анонсировал саммит «каспийской тройки» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В России в августе состоится саммит с участием Азербайджана и Ирана, сообщил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит», — приводит его слова ТАСС.
Путин также отметил рост товарооборота между Россией и Азербайджаном по итогам прошлого года на 14% — до 2,5 млрд долларов.
Летом 2016 года в Баку прошел саммит лидеров «каспийской тройки» — Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани. В Кремле отмечали, что востребованность такого формата очевидна, так как страны-соседки сталкиваются со схожими проблемами, включая глобальный экономический кризис, ситуацию непосредственно у своих границ — в Афганистане и на Ближнем Востоке, терроризм. По итогам саммита была утверждена Бакинская декларация.
В 2018 году лидеры «каспийской пятерки» — России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркмении — подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая разрабатывалась с 1996 года. Документ назвали «конституцией» Каспия. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какой угрозы избежала Россия благодаря историческому соглашению.
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Политика , Хасан Роухани , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Азербайджан
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