Путин анонсировал саммит «каспийской тройки»

«Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит», — приводит его слова ТАСС.

Путин также отметил рост товарооборота между Россией и Азербайджаном по итогам прошлого года на 14% — до 2,5 млрд долларов.

Летом 2016 года в Баку прошел саммит лидеров «каспийской тройки» — Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани . В Кремле отмечали, что востребованность такого формата очевидна, так как страны-соседки сталкиваются со схожими проблемами, включая глобальный экономический кризис, ситуацию непосредственно у своих границ — в Афганистане и на Ближнем Востоке, терроризм. По итогам саммита была утверждена Бакинская декларация.

В 2018 году лидеры «каспийской пятерки» — России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркмении — подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая разрабатывалась с 1996 года. Документ назвали «конституцией» Каспия. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какой угрозы избежала Россия благодаря историческому соглашению.