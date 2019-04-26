В МИД прокомментировали санкции США против главы правительства Чечни

«Разумеется, подобные враждебные действия не останутся без ответа, однако рекомендовали бы Вашингтону задуматься о том, что постоянное введение санкций выставляет его во всё более неприглядном свете», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В МИД отметили, что «ничего из попыток давления на Россию, конечно, не выйдет».