Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
«Подобные высказывания не характерны для Трампа. Он делает очень много противоречивых заявлений. То Соединённые Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия. Но, с точки зрения каких-то здравых вещей, ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружения», — заявил сенатор.
Цеков также отметил, что ядерное оружие является элементом сдерживания между ведущими странами мира.
«Если Трамп действительно имеет какие-то намерения в данном вопросе, то в настоящее время он может предпринять какие-то односторонние решения. Например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что США, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Президент добавил, что видел, как «Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать (США) с Ким Чен Ыном и Северной Кореей».
RT на русском: последние новости
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма В Госдуме прокомментировали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Комментарии1
Политика , Чен Ким , Сергей Цеков , Дональд Трамп , Совет Федерации , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов49
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор64
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России360
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России75
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение