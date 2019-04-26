Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин поручил своей администрации разработать до 1 июня 2019 методику расчёта показателей.
Кроме того, ежегодно, до 1 марта администрация должна представлять доклад президенту о значениях показателей.
Также правительство не позднее 1 июня 2019 года должно разработать методики расчётов показателей до 2024 года включительно.
Накануне Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов, а также продумать формат возможного визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Крым.