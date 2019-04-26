Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил своей администрации разработать до 1 июня 2019 методику расчёта показателей.

Кроме того, ежегодно, до 1 марта администрация должна представлять доклад президенту о значениях показателей.

Также правительство не позднее 1 июня 2019 года должно разработать методики расчётов показателей до 2024 года включительно.