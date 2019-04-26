«Никто ничего не отбирает»: Небензя об указе Путина о гражданстве

Упрощение выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса — это сугубо гуманитарная мера, представляющая собой большую экономическую нагрузку. Такое заявление постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал на заседании Совета Безопасности ООН , передает ФАН.

«Вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины», — подчеркнул постпред.

Небензя добавил, что украинские власти не дают жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР реализовывать свои базовые права. По его словам, указ Путина направлен на обеспечение социальной защиты тем гражданам, которые оказались в «бедственных» условиях.

«Во внутренние дела мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается», — добавил российский представитель.

Указ российского лидера не касается минских договоренностей, подчеркнул постпред РФ, и не создает для сторон военного конфликта каких-либо препон для выполнения соглашений.

Люди сами для себя должны решить, получать им гражданство РФ или нет, отметил Небензя, указав на то, что «сотни тысяч украинцев еще до данного указа подавали заявления» на российский паспорт.

Тем не менее, решение об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Донбасса страны Евросоюза в Совбезеа осудили, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины», передает НСН. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал ввести санкции против Москвы.

Подписание указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины не призвано провоцировать официальный Киев, заявил накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном . По его словам, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам… У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин, подчеркнув, что это также относится к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией.

Кроме того, глава государства отметил, что люди, которые проживают на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, находятся в гораздо более сложном положении, чем другие нацменьшинства на территории Украины.

Госдепартаменте США заявили, что указ президента России является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой минских соглашений решение президента РФ является «крайне провокационным действием». Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что подписанты договоренностей признали суверенитет Киева над территориями ДНР и ЛНР.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, решение российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня». «Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта», — заявили в штабе Зеленского.

Кроме того, команда избранного украинского лидера отметила, что Киев будет оказывать поддержку украинским гражданам, находящимся «на оккупированных территориях».