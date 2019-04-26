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Путин оценил уровень сотрудничества России и Китая 

RT на русском + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Российско-китайское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — цитирует Путина РИА Новости.
Глава государства отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5% и составил «рекордные» $108 млрд
В январе стало известно, что товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд
Как отметил посол КНР в России Ли Хуэй, Москва и Пекин должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд
Он добавил, что новыми факторами роста станут сельское хозяйство и трансграничная электронная коммерция.
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Политика , Азия , Владимир Путин , РИА Новости , Китай
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