Путин стал почётным доктором университета Цинхуа

Как сообщает РИА Новости, торжественная церемония прошла в отеле в Пекине.

«Большая честь получить звание почётного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира», — приводит слова Путина РИА Новости.

Отмечается, что решение о присвоении этого звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета.

Диплом российскому лидеру вручил ректор вуза Ци Юн.