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Путин стал почётным доктором университета Цинхуа 

RT на русском + ещё 4 11 часов назад
Фото: ТАСС
Как сообщает РИА Новости, торжественная церемония прошла в отеле в Пекине.
«Большая честь получить звание почётного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира», — приводит слова Путина РИА Новости.
Отмечается, что решение о присвоении этого звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета.
Диплом российскому лидеру вручил ректор вуза Ци Юн.
В феврале 2018 года в посольстве России в Афинах состоялась торжественная церемония передачи мантии почётного доктора Университета Пелопоннеса и диплома о присвоении этой высшей академической степени российскому лидеру Владимиру Путину.
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Политика , Азия , Владимир Путин , РИА Новости , Китай
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