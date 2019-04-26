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Путин обратился к миру с призывом 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин призвал международное сообщество выработать ответ на введение некоторыми странами «односторонних нелегитимных санкций». Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Путин сделал на церемонии открытия международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
По мнению российского президента, сейчас существуют риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространств, а также роста протекционизма. Путин назвал наиболее опасной формой протекционизма санкции, принимаемые в обход Совбеза ООН, и торговые войны.
«Не раз говорил и хочу повторить, что эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции», — подчеркнул он.
Также Путин заявил, что противостоять замедлению глобального экономического развития, разрыву уровня благосостояния разных стран и технологическому отставанию можно только сообща.
По его мнению, примером выработки позитивной повестки для решения всех этих проблем может статья Евразия: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия строят Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.
Путин заявил, что ЕАЭС стремится к широкому взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь с Китаем. Организация уже заключила соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, аналогичное временное соглашение с Ираном, готовит такие же документы с Сингапуром и Сербией, Израилем, Египтом и Индией.
Также ЕАЭС выступает за развитие деловых связей с Евросоюзом. Путин сказал, что «текущие разногласия» не могут перечеркнуть общую ответственность стран за будущее Европы и Евразии.
Комментарии397
Политика , Видео , Владимир Путин , ЕС , Совбез ООН , ЕАЭС
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