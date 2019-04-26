«Некомпетентность!»: Меняйло обрушился на главу Хакасии

Власти Хакасии некомпетентны и ничего не делают для разрешения проблем в сфере ЖКХ. Об этом, как сообщает РЕН ТВ, заявил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Задолженность хакасских предприятий жилищно-коммунального хозяйства за поставленную им компанией «МРСК Сибири» электроэнергию превышает 450 миллионов рублей.

В начале недели «дочка» Россетей сообщила о намерении ограничить электроснабжение 18 местных предприятий ЖКХ, однако не стала этого делать после вмешательства в ситуацию полпреда Меняйло.

Сегодня в правительстве Хакасии состоялось открытое совещание по данному вопросу. На нем присутствовали и Меняйло, и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Коновалов не смог правильно ответить на вопросы полпреда относительно ни количества предприятий ЖКХ в регионе (уменьшил число вдвое — 70 вместо 140), ни количества тех из них, что находятся в состоянии банкротства (13 вместо 20).

Неправильно глава Хакасии ответил и на вопрос о причинах сложившейся ситуации. Коновалов считает, что дело в системном кризисе, а Меняйло объяснил ему, что причина возникновения задолженности «немножко в другом».

«Или неплатежи, или межтарифная разница, или воровство», — подчеркнул он.

Следом Меняйло попросил Коновалова уточнить для него структуру текущей задолженности, однако тот отвечал столь невнятно, что полпред переадресовал вопрос подчиненным Коновалова, отметив, что «мы на разных языках говорим».

«Некомпетентность и отсутствие работы органов власти всех уровней в Хакасии по разрешению этой проблемы», — добавил полпред.