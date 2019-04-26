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Небензя озвучил ожидания России от новых властей Украины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Dennis Van Tine ZUMAPRESS.com, Globallookpress
По его словам, Москва ожидает от новоизбранного президента Украины изменения риторики предыдущих властей страны относительно вопросов по юго-востоку страны.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обозначил позицию России относительно новой власти на Украине. По его словам, Москва ожидает изменения риторики предыдущих украинских властей по вопросам юго-востока страны.
Он отметила, что Россия также ждет от новой власти на Украине принятия «реальных шагов для выполнения Минских соглашений», а также того, что будут учтены интересы граждан, проживающих на юго-востоке страны.
«Если это будет так, мы будем только рады», — добавил он.
Кроме того, Небензя подчеркнул, что решение Москвы о выдаче паспортов РФ гражданам Донбасса вовсе не является темой, которую следует рассматривать на заседании СБ ООН, поскольку оно не угрожает миру и безопасности.
В частности, постпред РФ при ООН процитировал Минские соглашения, на якобы нарушение которых ссылаются оппоненты из числа членов СБ ООН, и добавил, что никаких нарушений нет.
В среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Как позже уточнили в МВД РФ, рассмотрение поданных заявлений будет проходить в Ростовской области. Там же и будут выдаваться российские паспорта. Причем жители Донбасса вправе получить гражданство РФ, не отказываясь от украинского.
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Политика , Василий Небензя , Владимир Путин , Совбез ООН , ООН , МВД , Москва
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