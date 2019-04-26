Небензя озвучил ожидания России от новых властей Украины

По его словам, Москва ожидает от новоизбранного президента Украины изменения риторики предыдущих властей страны относительно вопросов по юго-востоку страны.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обозначил позицию России относительно новой власти на Украине. По его словам, Москва ожидает изменения риторики предыдущих украинских властей по вопросам юго-востока страны.

Он отметила, что Россия также ждет от новой власти на Украине принятия «реальных шагов для выполнения Минских соглашений», а также того, что будут учтены интересы граждан, проживающих на юго-востоке страны.

«Если это будет так, мы будем только рады», — добавил он.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что решение Москвы о выдаче паспортов РФ гражданам Донбасса вовсе не является темой, которую следует рассматривать на заседании СБ ООН , поскольку оно не угрожает миру и безопасности.

В частности, постпред РФ при ООН процитировал Минские соглашения, на якобы нарушение которых ссылаются оппоненты из числа членов СБ ООН, и добавил, что никаких нарушений нет.