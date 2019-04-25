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Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение США запретить въезд на свою территорию председателю чеченского правительства Муслиму Хучиеву и его жене.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram Кадырова, глава Чечни отметил, что «у Госдепа нет никаких иных задач и проблем».
«Есть меткое русское выражение про человека, который бьёт баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой», — указал он.
Кадыров отметил, что, по его мнению, данный запрет никак не повлияет на Хучиева.
«Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно! Жил без визитов в США, проживёт и дальше», — добавил глава Чечни.
Ранее Соединённые Штаты запретили въезд на свою территорию Хучиеву и его супруге.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Рамзан Кадыров , Муслим Хучиев , Госдеп США , РИА Новости , Чеченская Республика
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