Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram Кадырова, глава Чечни отметил, что «у Госдепа нет никаких иных задач и проблем».

«Есть меткое русское выражение про человека, который бьёт баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой», — указал он.

Кадыров отметил, что, по его мнению, данный запрет никак не повлияет на Хучиева.

«Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно! Жил без визитов в США, проживёт и дальше», — добавил глава Чечни.

Ранее Соединённые Штаты запретили въезд на свою территорию Хучиеву и его супруге.