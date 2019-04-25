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В МИД России оценили переговоры по Сирии в Нур-Султане 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе встречи в Нур-Султане участники астанинского формата по Сирии рассмотрели ситуацию в стране и запуск конституционного комитета.
«Прежде всего, рассмотрение ситуации, которая в настоящее время сложилась в Сирии, вопросы формирования и запуска конституционного комитета, которому мы уделяем первостепенное и приоритетное внимание, вопросы возвращения беженцев в Сирию, а также постконфликтное восстановление страны и оказание помощи сирийскому народу в реконструкции страны», — приводит РИА Новости слова Лаврентьева.
Он отметил, что формирование конституционного комитета Сирии выходит на финальную стадию.
Лаврентьев добавил, что вопрос борьбы с террористами в Сирии не снят с повестки дня, все страны-гаранты астанинского формата настроены продолжать с ними борьбу.
По его словам, точечные авиаудары по террористам в сирийском Идлибе будут продолжены.
Ранее сообщалось, что делегации России, Ирана и Турции проводят трёхсторонние переговоры в рамках формата по урегулированию ситуации в Сирии в столице Казахстана Нур-Султане.
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Комментарии
Политика , В мире , Александр Лаврентьев , МИД , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости , Сирия
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