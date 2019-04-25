В МИД России оценили переговоры по Сирии в Нур-Султане

«Прежде всего, рассмотрение ситуации, которая в настоящее время сложилась в Сирии, вопросы формирования и запуска конституционного комитета, которому мы уделяем первостепенное и приоритетное внимание, вопросы возвращения беженцев в Сирию, а также постконфликтное восстановление страны и оказание помощи сирийскому народу в реконструкции страны», — приводит РИА Новости слова Лаврентьева.

Он отметил, что формирование конституционного комитета Сирии выходит на финальную стадию.

Лаврентьев добавил, что вопрос борьбы с террористами в Сирии не снят с повестки дня, все страны-гаранты астанинского формата настроены продолжать с ними борьбу.

По его словам, точечные авиаудары по террористам в сирийском Идлибе будут продолжены.

Ранее сообщалось, что делегации России, Ирана и Турции проводят трёхсторонние переговоры в рамках формата по урегулированию ситуации в Сирии в столице Казахстана Нур-Султане.