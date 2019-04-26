Нацвопрос не допускает перегибов

Подписанный Владимиром Путиным указ об упрощённой схеме выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР буквально взорвал российское медиаполе и соцсети. Многие видные политики и журналисты поддержали такое решение главы государства, назвав его своевременным и отвечающим интересам России . Ведь это даст возможность русским людям, являющимся сегодня гражданами Украины , 28 лет назад (после распада СССР) оказавшимся за пределами РФ, а также всем тем, кто ассоциирует себя с Россией, получить российское гражданство. Среди приветствовавших эту новеллу была главред RT Маргарита Симонян

Разум победил, милосердие победило, мы победили. Теперь давайте не останавливаться, пока не добьёмся гражданства для всех русских. Пока не выбьем из равнодушных, или корыстных, или просто ленивых, или даже искренне ошибающихся ответственных граждан все их аргументы, почему этого делать не надо, — написала она в своём Телеграм-канале.

Затем госпожа Симонян проанализировала все контраргументы противников этой идеи, заметив, что приток людей в РФ поможет преодолеть демографический кризис. а также целый ряд экономических проблем. По мнению главы RT, к 2040 году Россия может претерпеть кардинальные изменения.

Начнём с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчётов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов. Ничего не имею и против него тоже, но свою Родину лично я хотела бы сохранить для своих детей в том культурном, ментальном, общественном и религиозном виде, какой я её знаю — светской страной, где процветает множество конфессий и этносов, потому что преобладающий русский, православный этнос позволяет сохранять это хрупкое статус-кво, — пояснила главный редактор RT.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. Под одним из постов в ФБ с публикацией этого текста, интернет-пользователи оставили много негативных комментариев:

Маргарита Симонян в своём репертуаре. Говорит, прежде не подумав. Решение этой проблемы не только от правительства зависит…, — заметил один из пользователей ФБ.

Ещё один пользователь ФБ заметил, что:

Если он [Хабиб Нурмагомедов — News.ru] будет хорошим президентом, ведущим мою страну и народ к процветанию, я готов проголосовать за него хоть завтра.

Конечно, для многих в России и за рубежом указ президента стал действительно долгожданным событием. Но, как представляется, это не повод для слишком экспрессивных высказываний и оценок. Действительно, сейчас пока сложно предположить достоверно, что произойдёт через 40-50 лет в странах Европы, в равной степени сложно детально прогнозировать, как именно будет происходить и внутриполитическое развитие России. По большому счёту, даже если через полвека президентом страны станет условный «Хабиб Нурмагомедов», это будет исключительно выбор российского народа.

При этом как сегодня, так и через 50 лет вопрос межнациональных отношений, особенно в полиэтничном обществе и мультиконфессиональной стране — слишком сложная сфера, тут нельзя допускать перегибов и эмоциональных оценок, в особенности на уровне топ-медиаменеджмента. Это может всколыхнуть совсем не те процессы.