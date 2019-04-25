Депутаты рассказали, как убедить КНДР отказаться от бомбы

Встреча двух лидеров началась с переговоров с глазу на глаз, затем продолжилась в расширенном составе и продлилась около трех с половиной часов. Выступая на приеме в честь северокорейского гостя, Владимир Путин подчеркнул, что альтернативы мирному решению ядерной и других проблем Корейского полуострова «нет и быть не может». В свою очередь председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын высоко оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня я провел откровенный и содержательный обмен мнениями с господином Путиным по вопросам развития российско-корейских дружественных отношений, обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, а также по международным проблемам, представляющим международный интерес, — отметил Ким Чен Ын.

Владимир Путин, комментируя итоги саммита, заявил, что Российская Федерация заинтересована в денуклеаризации КНДР и мире на Корейском полуострове. Ключевой вопрос здесь — гарантии безопасности Северной Корее, чтобы, лишившись ядерного щита — страна не подверглась бы внешней агрессии. Возможно, для этого в какой-то момент понадобится многосторонний формат переговоров, предположил глава России.

Если ей (КНДР — ред.) будет достаточно гарантий только со стороны США или со стороны соседа с юга, Южной Кореи, ну, хорошо. Если этого будет недостаточно, а мне думается, что, скорее всего, так и будет, если мы вообще дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров будет востребован, чтобы разработать систему международных гарантий безопасности Северной Кореи, — отметил Путин.

Российские парламентарии считают прошедший саммит успешным, они прокомментировали News.ru своё видение развития ситуации. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, несмотря на то, что формальных результатов, подписанных по итогам документов — нет, итоги очень позитивны для России:

Обе стороны своей цели достигли: продемонстрировали единство взглядов по многим вопросам корейской повестки, Ким Чен Ын расширил диапазон своих дипломатических усилий, показав, что «не Китаем единым» живет Пхеньян, а Россия, в свою очередь, подтвердила статус важного международного игрока, без которого не решаются ключевые мировые проблемы, — отметил Косачев.

Тот факт, что Ким Чен Ын попросил Владимира Путина проинформировать об итогах саммита руководство КНР и США говорит о значимой роли России как одного из гарантов безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключ к решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова нужно искать только путем переговоров, без перетягивания «одеяла на себя» и при соблюдении, как сказал Владимир Путин, гарантий безопасности и суверенитета Пхеньяна, — сказал Слуцкий.

Уже звучат предположения, какими могли бы быть такие гарантии. По мнению первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова КПРФ ), для защиты КНДР от США совершенно необязательно размещать на территории КНДР военные базы России или Китая.

При тех размерах, которые имеет КНДР — это необязательно. КНР рядом, РФ рядом, и мы можем при наличии соответствующих договоренностей защитить интересы Кореи и без расположения там своих военных баз, — полагает депутат.

По мнению Дмитрия Новикова, главное сейчас, после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына — донести до США мысль о том, что КНДР может отказаться от ядерного оружия только при стопроцентных гарантиях её безопасности:

Ключ к решению проблемы лежит сегодня в кармане Вашингтона. Двусторонние отношения, которые сейчас сформировались благодаря встрече в Приморье теперь будут развиваться более интенсивно. Они позволят продемонстрировать, что Северная Корея не одинока, что политика санкционного давления встречает возражения самых разных стран. Это серьезный побудительный мотив, чтобы Вашингтон пересмотрел свои подходы к диалогу с КНДР и чтобы та завязка, которая была обозначена на встрече Трампа и Кима — стала не просто заявкой, а реальной политикой Соединенных Штатов, — говорит Новиков.

Реальные действия КНДР, демонстрируют её желание идти на сотрудничество и с США, и Россией, и КНР для получения ясных гарантий безопасности, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк Единая Россия ).

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына показала, что Россия и Северная Корея открыты к диалогу и заинтересованы в превращении полуострова в безопасный регион, зону развития и процветания. Москва активно проявляет усилия по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Северная Корея сделала навстречу США ряд серьезных шагов, включая закрытие ракетного полигона «Тонхчан» и остановку работы ядерного реактора в Йонбене. От Вашингтона ждут ответных действий, полного отказал от враждебной политики в отношении Пхеньяна и обеспечения гарантий безопасности КНДР, — отметил Железняк.

Россия внимательно прислушалась к позиции Северной Кореи и начала обсуждать тему гарантий безопасности КНДР не случайно, уверена член комитета ГД по международным делам Елена Панина (Единая Россия).

Россия не требует от Кореи полного разоружения, как это требуют США. Я думаю, что в этом плане переговоры были успешные, и очень хорошо, что именно к нам приехал Ким Чен Ын для ведения переговоров о своем статусе нашей страны, это говорит о весе РФ в современно мире, в современной геополитике, — говорит Панина.