В Госдуме призвали Латвию прекратить спекуляции вокруг крымских татар

Ранее комиссия сейма Латвии по иностранным делам приняла заявление о признании "геноцидом" депортацию советскими властями крымских татар в 1944 году. Кроме того, комиссия заявила о непризнании присоединения Крыма России , осудив политику российских властей на полуострове. Заявление направлено в сейм, который рассмотрит его 16 мая.

"Все эти "благодетели" черпают информацию из комиксов и прочих "записок сумасшедшего". Отправить независимого эмиссара в Крым, чтоб тот объективно показал картину происходящего — духу не хватает, а вот закатывать истерику, причем, не владея ситуацией, — это всегда пожалуйста. Пора уже прекратить все эти истерики и спекуляции на теме крымско-татарского народа", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его мнению, Латвия решила с помпой выступить в роли мирового правозащитника, а крымских татар "пристегнули" как трендовую тему.

"Сейчас ведь только ленивый не рассуждает о якобы "гонениях" на крымских татар. Хотелось бы спросить всех этих латвийских парламентариев — если народ подвергается гонениям, то почему у него бывают многотысячные праздники в центре города и есть свои представители в госструктурах? Почему они десятками тысяч идут на выборы президента РФ? Если это признаки гонений, то вы невежды, господа парламентарии", — сказал Бальбек.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в госизмене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова выселили свыше 183 тысяч человек. После воссоединения Крыма с Россией президент РФ Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.