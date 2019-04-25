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В Госдуме призвали Латвию прекратить спекуляции вокруг крымских татар 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал депутатов сейма Латвии прекратить спекуляции и "не закатывать истерику" вокруг крымских татар.
Ранее комиссия сейма Латвии по иностранным делам приняла заявление о признании "геноцидом" депортацию советскими властями крымских татар в 1944 году. Кроме того, комиссия заявила о непризнании присоединения Крыма к России, осудив политику российских властей на полуострове. Заявление направлено в сейм, который рассмотрит его 16 мая.
"Все эти "благодетели" черпают информацию из комиксов и прочих "записок сумасшедшего". Отправить независимого эмиссара в Крым, чтоб тот объективно показал картину происходящего — духу не хватает, а вот закатывать истерику, причем, не владея ситуацией, — это всегда пожалуйста. Пора уже прекратить все эти истерики и спекуляции на теме крымско-татарского народа", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его мнению, Латвия решила с помпой выступить в роли мирового правозащитника, а крымских татар "пристегнули" как трендовую тему.
"Сейчас ведь только ленивый не рассуждает о якобы "гонениях" на крымских татар. Хотелось бы спросить всех этих латвийских парламентариев — если народ подвергается гонениям, то почему у него бывают многотысячные праздники в центре города и есть свои представители в госструктурах? Почему они десятками тысяч идут на выборы президента РФ? Если это признаки гонений, то вы невежды, господа парламентарии", — сказал Бальбек.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в госизмене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова выселили свыше 183 тысяч человек. После воссоединения Крыма с Россией президент РФ Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , В мире , Конфликты , Руслан Бальбек , Владимир Путин , ООН , Госдума , РИА Новости , Латвия , Республика Крым
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