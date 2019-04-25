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В кабмине опровергли планы о запрете к ввозу хамона и пармезана для личных нужд 

Говорит Москва 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Как заявил ТАСС источник в аппарате правительства, этот вопрос не рассматривается.
«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», — сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня газета «Ведомости» сообщила, что Национальная мясная ассоциация предложила курирующему эту сферу вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами в Россию мясной и молочной продукции для личного пользования. Необходимость этого производители объясняют рисками распространения таким путём возбудителей опасных болезней животных.
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Политика , Алексей Гордеев , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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