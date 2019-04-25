В кабмине опровергли планы о запрете к ввозу хамона и пармезана для личных нужд

Как заявил ТАСС источник в аппарате правительства, этот вопрос не рассматривается. «Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», — сказал собеседник агентства. Ранее сегодня газета «Ведомости» сообщила, что Национальная мясная ассоциация предложила курирующему эту сферу вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами в Россию мясной и молочной продукции для личного пользования. Необходимость этого производители объясняют рисками распространения таким путём возбудителей опасных болезней животных.