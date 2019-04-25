Россия готова способствовать мирному урегулированию в Ливии

"Это наша традиционная позиция, она не изменилась. Мы, безусловно, за мирное урегулирование, используя политико-дипломатические методы, без насилия, и мы неоднократно высказывали подробно наш подход к этому вопросу. Так что наш подход актуален, и те подробные оценки, которые мы давали на этот счет, они актуальны на сегодняшний день", — заявила она на брифинге, отвечая на вопрос, готова ли Россия способствовать мирному урегулированию.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.