Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на сайте объявлений «Юла», пишет «Лента.ру».
Должность советника по международным связям Ленинградского городского Совета народных депутатов Владимир Путин занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года.
На визитке также указаны адрес, телефон и факс организации, в которой трудился будущий президент России.
Раритет заламинирован, его владелица, жительница Санкт-Петербурга, намерена выручить за него 650 тысяч рублей. Подлинность визитной карточки не подтверждена.