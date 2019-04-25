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На сайте объявлений: старую визитку Путина выставили на продажу 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на сайте объявлений «Юла», пишет «Лента.ру».
Должность советника по международным связям Ленинградского городского Совета народных депутатов Владимир Путин занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года.
На визитке также указаны адрес, телефон и факс организации, в которой трудился будущий президент России.
Раритет заламинирован, его владелица, жительница Санкт-Петербурга, намерена выручить за него 650 тысяч рублей. Подлинность визитной карточки не подтверждена.
Политика , Владимир Путин , Lenta.ru
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