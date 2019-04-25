На сайте объявлений: старую визитку Путина выставили на продажу

Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на сайте объявлений «Юла», пишет «Лента.ру».

Должность советника по международным связям Ленинградского городского Совета народных депутатов Владимир Путин занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года.

На визитке также указаны адрес, телефон и факс организации, в которой трудился будущий президент России.

Раритет заламинирован, его владелица, жительница Санкт-Петербурга, намерена выручить за него 650 тысяч рублей. Подлинность визитной карточки не подтверждена.