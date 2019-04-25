В МИД оценили закон об исключительности украинского языка

По ее словам, это решение усилит раскол внутри страны.

Ранее Рада приняла закон об исключительности украинского языка. В законе речь идет об использовании украинского языка во всех властных структурах, а также в учебных и медицинских заведениях и в сфере обслуживания.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", — отметила Захарова.

Она добавила, что ряд положений закона также входят в противоречие с конституцией страны и "минскими соглашениями", в которых зафиксировано право на языковое самоопределение.