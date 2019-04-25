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В МИД оценили закон об исключительности украинского языка 

Газета.Ru + ещё 5 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что закон об исключительности украинского языка, который был принят Верховной радой, противоречит международным нормам. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, это решение усилит раскол внутри страны.
Ранее Рада приняла закон об исключительности украинского языка. В законе речь идет об использовании украинского языка во всех властных структурах, а также в учебных и медицинских заведениях и в сфере обслуживания.
"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", — отметила Захарова.
Она добавила, что ряд положений закона также входят в противоречие с конституцией страны и "минскими соглашениями", в которых зафиксировано право на языковое самоопределение.
Ранее сообщалось, что В МИД оценили слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского об украинском языке.
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Комментарии2
Политика , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Верховная Рада
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