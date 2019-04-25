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Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь» 

ТАСС 25 апреля 2019
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Глава российского государства примет здесь участие 26-27 апреля в международном форуме "Один пояс — один путь".
Путин прилетел в Пекин из Владивостока, где провел первые переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. В столицу Приморья же президент прибыл из Читы, где сделал специальную остановку для того, чтобы разобраться с ситуацией с природными пожарами в Забайкалье.
Рабочая программа визита Путина начнется в пятницу. В пекинском Национальном конгресс-центре он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином выступит на церемонии открытия форума, а также проведет целую череду двусторонних встреч с коллегами из других стран — лидерами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра, а также с главой МИД Мьянмы. На этот же день запланированы двусторонние переговоры Путина и Си Цзиньпина.
27 апреля предусматривается проведение трех рабочих заседаний форума. Путин планирует выступить на одном из них.
Первый форум "Один пояс — один путь" прошел в Пекине 14-15 мая 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. "Основные задачи форума — повысить качество экономической кооперации, наращивание транспортной взаимосвязанности, стимулирование совместного роста, проработка приоритетных инфраструктурных проектов", — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Говоря о нынешнем — втором — форуме, помощник президента отметил, что по приглашению председателя КНР здесь соберутся 38 глав государств и правительств. По его словам, всего на форуме будет представлено около 100 стран, а также представители ООН и Международного валютного фонда.
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Политика , Юрий Ушаков , Чен Ким , Цзиньпин Си , Владимир Путин , МИД , Международный валютный фонд , ООН , Владивосток , Китай , КНДР , Чита
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