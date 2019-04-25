В Южной Корее ожидают визита Путина до конца года

«Этот вопрос находится на стадии проработки. Мы ожидаем, что визит президента Путина в Корею состоится до конца года» — сказал посол.

25 апреля во Владивостоке завершилась первая встреча между президентом России и лидером Северной Кореи, главы государств беседовали тет-а-тет почти два часа. Владимир Путин по итогам встречи заявил, что переговоры были обстоятельными.

В ходе переговоров обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, вопросы решения ядерной проблемы, а также активизации двустороннего сотрудничества.