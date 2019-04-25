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В Южной Корее ожидают визита Путина до конца года 

Rambler News Service + ещё 5 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол Республики Корея в России У Юн Гын заявил, что визит президента России Владимира Путина активно обсуждается, передает ТАСС. Поездка может состояться еще до конца 2019 года.
«Этот вопрос находится на стадии проработки. Мы ожидаем, что визит президента Путина в Корею состоится до конца года» — сказал посол.
25 апреля во Владивостоке завершилась первая встреча между президентом России и лидером Северной Кореи, главы государств беседовали тет-а-тет почти два часа. Владимир Путин по итогам встречи заявил, что переговоры были обстоятельными.
В ходе переговоров обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, вопросы решения ядерной проблемы, а также активизации двустороннего сотрудничества.
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Политика , В мире , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , КНДР , Южная Корея
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