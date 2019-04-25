Путин заявил, что доволен итогами переговоров с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен итогами своих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита.

"Итогами переговоров мы все довольны — и я, и мои коллеги, — подчеркнул российский лидер. — Председатель Ким Чен Ын — человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня".

Среди этих вопросов Путин назвал двусторонние отношения, санкционную тематику по линии ООН, отношения КНДР и США и денуклеаризацию Корейского полуострова. "Мы говорили очень подробно, обсуждали разные стороны всех этих проблем", — подчеркнул президент РФ.

Президент добавил, что многосторонний формат переговоров по КНДР потребуется, когда дело дойдет до вопроса о международных гарантиях для Пхеньяна, но сейчас острой нужды нет.

"Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять этот формат, но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае, гарантии безопасности КНДР, то без международных гарантий здесь не обойтись", — сказал Путин.

Российский лидер выразил предположение, что "вряд ли будет достаточно каких-то договоренностей между двумя странами, но это в конечном итоге дело страны, которой это прежде всего касается, это прежде всего дело КНДР".

"Если ей будет достаточно гарантий только со стороны США или со стороны соседа с юга, Южной Кореи, ну хорошо. Если этого будет недостаточно, а мне думается, что, скорее всего, так и будет, если мы вообще дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров будет востребован, чтобы разработать систему международных гарантий безопасности Северной Кореи", — резюмировал он.

Путин также заявил, что реализация совместных инфраструктурных проектов России, КНДР и Республики Корея возможна, это способствовало бы повышению доверия на Корейском полуострове.

"Я говорил об этом, мы уже говорим об этом не первый год, — сказал президент, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли данная тематика на переговорах. — Это и прямое железнодорожное сообщение между югом Корейского полуострова, севером, Россией с выходом на Транссиб. Это возможность прокладки трубопроводного транспорта, можно говорить о нефти и о газе. Это и возможное строительство новых линий электропередачи".

"Все это возможно, — подчеркнул российский лидер. — Более того, на мой взгляд, это в интересах и Республики Корея. Но есть, видимо, дефицит суверенитета при принятии окончательных решений, есть какие-то союзнические обязательства у Республики Корея перед США, и в какой-то момент все останавливается". По словам главы государства, если бы эти проекты и подобные им "были реализованы, то это создавало бы необходимые условия для повышения того самого доверия, которое так необходимо для решения кардинальных проблем".